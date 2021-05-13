Белгородские ученые создали мышей, чувствительных к заражению коронавирусом

Трансгенные мыши помогут ускорить тестирование вакцин и лекарств. Фото управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ».

Как уверяют исследователи, отсутствие лабораторных животных, чувствительных к SARS-CoV-2, является основным фактором, ограничивающим разработку вакцин и лекарственных препаратов от COVID-19.

Чтобы решить проблему, специалисты НИУ «БелГУ» и Института биологии гена РАН создали трансгенных мышей.

Они добавили им ген, который кодирует человеческий рецептор входа SARS-CoV-2 в клетку (ACE2).

Более того, человеческий ACE2 встроен в мышиный геном в составе сложной конструкции, позволяющей активировать трансген в разных тканях «по требованию». Это позволит изучать механизмы поражения отдельных органов, поскольку после активации к вирусу будет чувствителен не целый организм, а только выбранные ткани.

Кроме того, подобный подход позволяет регулировать чувствительность к вирусу и делает модель биологически безопасной: до активации трансгенные мыши вообще невосприимчивы к SARS-CoV-2.

«Хитрость в том, что трансгенная конструкция «молчит» до скрещивания со специальными активаторами, так называемыми «Cre-мышами», - пояснил руководитель исследования, директор объединенного центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин. - С их помощью можно запустить экспрессию hACE2, то есть открыть ворота для SARS-CoV-2, или повсеместно во всем теле, или выборочно в различных тканях, в том числе в легких, почках, мозге».

Эта линия мышей позволит ускорить тестирование вакцин и лекарств, а также изучить роль различных органов в заражении SARS-CoV-2 и развитии осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время мыши уже используются для исследований в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.