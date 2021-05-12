Белгородские волейболисты завоевали Кубок молодежной лиги

В решающей встрече белгородцы во второй раз одолели соперников из Новосибирска - 3:1 (17:25, 25:18, 25:21, 25:17). Фото vczenit-spb.ru.

В Кубке молодежной лиги, проходившем в Санкт-Петербурге, могли играть волейболисты не старше 1999 года рождения.

Белгородцы усилились четырьмя игроками основного состава - связующим Всеволодом Абрамычевым, доигровщиками Павлом Тетюхиным и Иваном Кузнецовым, а также диагональным Егором Сиденко.

В результате наши земляки добились 100-процентного результата, выиграв шесть матчей из шести.

На групповой стадии «львята» одолели новосибирский «Локомотив-СШОР» (3:0), нижневартовский «Университет» (3:1) и сургутский клуб «Звезда Югры» (3:1).

В плей-офф белгородцы поочередно переиграли кемеровский «Кузбасс-2» – 3:0 (25:20, 25:13, 25:17), новоуренгойский «Факел» - 3:1 (26:24, 25:21, 22:25, 25:19) и в решающей встрече во второй раз одолели соперников из Новосибирска - 3:1 (17:25, 25:18, 25:21, 25:17).