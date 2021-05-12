Еще 73 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 37616 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1937 года рождения и житель Губкинского городского округа 1939 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 63 пациента заболели, а выздоровели – 73.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37616 человек, выздоровели – 33127, умерли – 656.