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Здоровье12 мая 2021 12:51

Еще 73 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 63 человека заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 37616 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 37616 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1937 года рождения и житель Губкинского городского округа 1939 года рождения, проходившие лечение Старооскольской окружной больнице.

За это же время 63 пациента заболели, а выздоровели – 73.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37616 человек, выздоровели – 33127, умерли – 656.

Коронавирус Covid-19