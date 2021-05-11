В этом году Белгороду уже было выделено полмиллиарда рублей на создание комфортной городской и спортивной среды. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Белгород получит дополнительный миллиард рублей на развитие», - информирует пресс-служба администрации города.

Средства из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова направят на обустройство общественных пространств, ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений и дворов многоквартирных домов.

«Мы уже приступили к созданию спортивных пространств и детских городков, - рассказал глава региона Вячеслав Гладков. - Город остро нуждается во внимании и грамотном подходе. Областной столице не хватает озеленения, центров притяжения и молодежных пространств. Средства выделены, идеи и проекты есть. Остается только реализация».

В этом году Белгороду уже было выделено полмиллиарда рублей на создание комфортной городской и спортивной среды. Часть средств пошла на приобретение оборудования для Центра образования № 15 «Луч» и детского сада в 11-м Южном микрорайоне.