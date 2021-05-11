В Белгороде перенесли сроки отключения воды

Информация о новых датах отключения появится позднее.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Белгороде десятки домов должны были остаться без горячей воды из-за плановых отключений.
Но как сообщает пресс-служба мэрии, «по согласованию с областной администрацией сроки отключения переносятся на более поздний срок из за сложившихся погодных условий».
Список домов, которых коснулись изменения, можно посмотреть здесь.
Информация о новых датах отключения появится позднее.