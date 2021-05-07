8 мая в Белгородской области ожидаются дожди и грозы

Ночью и утром местами туман. Фото: Василий Вахрин

По данным белгородских синоптиков, завтра, 8 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью небольшие дожди. Днем временами дождь, местами грозы. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью южный, днем с переходом на западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 15-17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от шести до 11-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 12-ти до плюс 17-ти градусов.

В Белгороде ночью от девяти до 11-ти градусов выше ноля, днем – от 13-ти до 15-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советуют придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.

Осадки в виде дождя и туман могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы и световых приборов, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.