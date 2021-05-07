Жителя Белгородчины арестовали на семь суток за уклонение от обязательных работ

Судебный пристав предупредил должника об административной ответственности в случае уклонения от обязательных работ, но мужчина всячески избегал их. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области, началось все с того, что суд запретил жителю села Головчино Грайворонского района покидать место жительства с 22-х до 6-ти часов и выезжать за пределы Грайворонского городского округа без согласования с контролирующим органом.

Мужчина неоднократно нарушал этот запрет, и в соответствии с ч.3 ст.19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) суд обязал его отработать 20 часов.

Судебный пристав предупредил должника об административной ответственности в случае уклонения от обязательных работ, но мужчина всячески избегал их.

Теперь суд в соответствии с ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) назначил уклонисту арест сроком на семь суток.

После того, как мужчина проведет неделю в изоляторе, ему предстоит отработать 20 часов обязательных работ.