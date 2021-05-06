Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

За сутки в регионе 73 пациента заболели, а выздоровели – 13.
Фото: ИВАНОВА Диана
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Старооскольского городского округа 1938 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1950 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Шебекинского городского округа 1949 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода.
За это же время 73 пациента заболели, а выздоровели – 13.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37212 человек, выздоровел – 32941, умерли – 644.