На Белгородчину возвращаются дожди с грозами

Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов - при сильном ветре они представляют большую опасность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, 6 мая на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозы.

Ветер южный от семи до 12-ти метров в секунду, днем местами порывы до 15-18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов тепла, днем – днем от 17-ти до 22-х градусов выше ноля.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов - при сильном ветре они представляют большую опасность.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.