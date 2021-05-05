Еще 19 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительницы Старооскольского городского округа 1940 и 1957 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 75 пациентов заболели, а выздоровели – 19.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37139 человек, выздоровели – 32928, умер – 641.