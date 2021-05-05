6 мая в Белгородской филармонии прозвучит «Ленинградская» симфония Шостаковича

Концерт начнется в 19:00 в большом зале филармонии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Завтра, 6 мая, в Белгородской филармонии прозвучит «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича.

«Это непревзойденное творение советского композитора, которое отражает не только волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского народа», - информирует пресс-служба губернатора и правительства нашего региона.

Дирижировать оркестром из ста музыкантов будет заслуженный деятель искусств РФ Рашит Нигаматуллин.

Музыка симфонии №7 Дмитрия Шостаковича представляет собой хронику военных лет, в каждом ее звуке слышен след истории. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему советскому народу.

Концерт начнется в 19:00 в большом зале филармонии.