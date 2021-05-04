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Общество4 мая 2021 20:32

В Белгороде восстановили декорации ко Дню Победы, поврежденные из-за непогоды

Прошлой ночью ветер опрокинул несколько праздничных объектов
Алексей СЕРГУНИН
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Сотрудники Белгорблагоустройства восстановили световые элементы, дополнительно укрепив основание металлическими скобами.

Сотрудники Белгорблагоустройства восстановили световые элементы, дополнительно укрепив основание металлическими скобами.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Минувшей ночью сильный ветер опрокинул несколько праздничных объектов, установленных на Соборной площади ко Дню Победы.

Сотрудники Белгорблагоустройства восстановили световые элементы, дополнительно укрепив основание металлическими скобами.

В год 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в украшении города использовано более 1500 флагов. К празднику оформлены въезды в город, кольцевые развязки, мосты и путепроводы.

Новые перетяжки появились на Гражданском проспекте, перед входом в Центральный парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина.

«Лучшие решения прошлых лет дополнены новыми объектами для создания праздничного настроения жителей и гостей Белгорода», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.