Число заболевших коронавирусом жителей Белгородчины превысило 37 тысяч человек

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37064 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Яковлевского городского округа 1935 года рождения и жительница Шебекинского городского округа 1931 года рождения, проходившие лечение в Областной инфекционной клинической больнице
За это же время 72 пациента заболели, а выздоровели – 20.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37064 человека, выздоровели – 32909, умерли – 639.