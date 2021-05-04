Белгородский «Салют» впервые с октября 2020 года проиграл в двух матчах кряду

За восемь туров до финиша чемпионата «Салют» занимает третье место. Фото со страницы "Салюта" в VK.

В рамках 22-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» в Смоленске уступил местному клубу «Красный» - 1:2.

Уже в первом тайме белгородцы загнали себя в яму, из которой так и не смогли выбраться. К исходу восьмой минуты хозяева добились комфортного перевеса в два мяча – отличились хавбеки Александр Вульфов и Юрий Марин.

Ситуацию усугубило удаление защитника «Салюта» Андрея Ивантеева на 27-й минуте.

Впрочем, белгородцам удалось продемонстрировать подобие волевых качеств. Но гол форварда Дениса Грибанова на 75-й минуте с 11-метровой отметки никак не отразился на исходе встречи.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Пинаев (Худобко, 31), Плотников, Басов, Есин, Штыпула, Бурыкин, Ивантеев, Манаев (Кучерявченко, 89), Грибанов, Дегтев (Гордеев, 80).

Это уже второе поражение белгородцев кряду вслед за домашней неудачей в игре с липецким «Металлургом» (0:1). Подобного с нашими парнями не происходило с октября 2020 года, когда «Салют» поочередно уступил ФК «Видное» (1:2) и «Саратову» (0:1).

За восемь туров до финиша чемпионата «Салют» занимает третье место. В активе наших футболистов 42 очка. У лидирующего липецкого «Металлурга» 48 баллов, у «Рязани» - 44.

В ТОП-5 также входят «Сатурн» и «Саратов», у них 42 и 39 очков соответственно.

Следующий матч белгородцы проведут 10 мая на своем поле с «Рязанью».