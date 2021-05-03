4 мая в Белгородской области будет ветрено и дождливо

Днем порывы ветра до 15-20-ти метров в секунду. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 4 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем без существенных осадков.

Ветер западный от восьми до 13-ти метров в секунду, ночью местами порывы до 17-ти метров в секунду, днем порывы до 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от трех до восьми градусов тепла, днем – от 11-ти до 16 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что «в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар».

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.