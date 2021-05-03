Еще 74 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки на Белгородчине скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1942 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Ивнянского района 1968 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 74 пациента заболели, а выздоровели – 13.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36992 человека, выздоровели – 32889, умерли – 637.