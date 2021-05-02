3 мая в Белгородской области ожидаются дождь с градом

В Белгороде при грозе порывы ветра могут достигать 15-20-ти метров в секунду. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По информации белгородских синоптиков, завтра, 3 мая в Белгородской области ожидаются кратковременные дожди, грозы и град.

Ветер южный от девяти до 14-ти метров в секунду, при порывах – до 20-ти метров в секунду.

Температура ночью - от девяти до 14-ти градусов выше ноля, днем – до 24-х градусов тепла.

В Белгороде возможны гроза, местами град. Ветер ночью от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 11-ти до 13-ти градусов тепла, днем – от 22-х до 24-х градусов выше ноля.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.