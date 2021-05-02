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Здоровье2 мая 2021 12:33

Еще 15 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 73 человека
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 32876 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 32876 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1935 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1975 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 73 пациента заболели, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36918 человек, выздоровели – 32876, умерли – 635.

Коронавирус Covid-19