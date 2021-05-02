Еще 15 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 32876 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1935 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1975 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 73 пациента заболели, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36918 человек, выздоровели – 32876, умерли – 635.