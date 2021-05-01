Мэр Белгорода вручил школьникам именные стипендии

60 учащихся получат премию в размере 20 тысяч рублей каждый. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Мэр Белгорода Юрий Галдун вручил лучшим школьникам Белгорода сертификаты на именные стипендии. Торжественная церемония прошла в актовом зале администрации города.

Стипендиатами мэра стали 60 школьников, которых чествовали в четырех номинациях – «Успех», «Талант», «Триумф» и «Олимп».

«Я хочу, чтобы те, кто получил награду сегодня, почувствовали, что нужны стране и малой Родине, - обратился к мальчишкам и девчонкам Юрий Галдун. - Чтобы это событие подвигло развивать свои таланты. Отдельное спасибо бабушками, дедушкам, мамам, всем родственникам и учителям, которые занимались с детьми, отдавая им часть своей души и мастерства».

Конкурс на присуждение стипендий мэра Белгорода проводится ежегодно с 2006 года. За это время обладателями премии стали 1400 школьников.

В этом году в оргкомитет поступило 300 заявок. 60 учащихся получат премию в размере 20 тысяч рублей каждый. Среди награжденных - победители и призеры предметных олимпиад, спортивных соревнований, музыкальных фестивалей и творческих конкурсов.

С полным списком стипендиатов главы администрации Белгорода среди одаренных школьников можно познакомиться здесь.