Стартовал праздничный автопробег «Энергетики — Великой Победе»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Старт автопробегу «Энергетики - Великой Победе» дал глава энергокомпаний Игорь Маковский. В мероприятии, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» из всех 20 регионов присутствия Обществ.

Всего будет задействовано порядка 200 единиц автомобильной и специальной техники. Энергетики посетят более 120 памятников и мест боевой славы, а протяженность маршрута акции составит свыше 6 000 километров.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Финальным мероприятием автопробега станет возложение цветов 9 мая на территории первого и единственного в России мемориального комплекса героям-энергетикам в Туле.

- День Победы – один из наиболее важных и значимых праздников. Он дорог каждой российской семье, каждому человеку. Наш священный долг сегодня – оберегать и хранить память о доблестном прошлом нашей Родины, о подвиге героев, победивших фашизм и сохранивших для будущих поколений нашу единую, сильную, свободную страну,- подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.