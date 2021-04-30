Посевная на Белгородчине перевалила через экватор

Подсолнечник занял 52 тысячи гектаров. В ближайшее время в регионе приступят к севу сои. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Посевная кампания в Белгородской области идет полным ходом, благо погода благоприятствует аграриям», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Из 321 тысячи гектаров, отведенных под яровые зерновые и зернобобовые культуры, свыше 180 тысяч гектаров уже освоено.

Сев ранних зерновых практически завершен – ячмень, пшеница яровая, горох, овес и другие культуры заняли более 90 процентов выделенной под них площади пашни.

Сеять кукурузу на зерно начали на этой неделе в девяти муниципалитетах области. По планам под эту сельскохозяйственную культуру отведут около 123 тысяч гектаров, 5 процентов из них уже засеяли.

Пятая часть технических культур уже в полях. Сев сахарной свеклы близится к завершению – засеяно 79 процентов посевных площадей – почти 42 тысячи гектаров.

Подсолнечник занял 52 тысячи гектаров. В ближайшее время в регионе приступят к севу сои.

Более 60 процентов запланированных под кормовые культуры площадей уже заняты многолетними и однолетними травами и люцерной.