Посевная на Белгородчине перевалила через экватор

Подсолнечник занял 52 тысячи гектаров. В ближайшее время в регионе приступят к севу сои.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
«Посевная кампания в Белгородской области идет полным ходом, благо погода благоприятствует аграриям», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Из 321 тысячи гектаров, отведенных под яровые зерновые и зернобобовые культуры, свыше 180 тысяч гектаров уже освоено.
Сев ранних зерновых практически завершен – ячмень, пшеница яровая, горох, овес и другие культуры заняли более 90 процентов выделенной под них площади пашни.
Сеять кукурузу на зерно начали на этой неделе в девяти муниципалитетах области. По планам под эту сельскохозяйственную культуру отведут около 123 тысяч гектаров, 5 процентов из них уже засеяли.
Пятая часть технических культур уже в полях. Сев сахарной свеклы близится к завершению – засеяно 79 процентов посевных площадей – почти 42 тысячи гектаров.
Подсолнечник занял 52 тысячи гектаров. В ближайшее время в регионе приступят к севу сои.
Более 60 процентов запланированных под кормовые культуры площадей уже заняты многолетними и однолетними травами и люцерной.