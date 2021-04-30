1 мая под Белгородом пройдет фестиваль спаржи

Музей-корабль истории пиратства «Золотая лань» своими руками построил шебекинец Валерий Кику.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
1 мая в селе Купино Шебекинского района пройдет фестиваль спаржи. Участники увидят, как растет спаржа, узнают о ее полезных свойствах и даже смогут попробовать ее самостоятельно приготовить и съесть.
Также гостей ждут экскурсии по музею истории пиратства «Золотая лань», игры и конкурсы.
Вход на фестиваль - свободный.
Музей-корабль истории пиратства «Золотая лань» своими руками построил шебекинец Валерий Кику в честь галеона мореплавателя Фрэнсиса Дрейка. На своем корабле Дрейк обогнул земной шар и открыл новые земли – Южную и Северную Америки.