1 мая под Белгородом пройдет фестиваль спаржи

Музей-корабль истории пиратства «Золотая лань» своими руками построил шебекинец Валерий Кику. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

1 мая в селе Купино Шебекинского района пройдет фестиваль спаржи. Участники увидят, как растет спаржа, узнают о ее полезных свойствах и даже смогут попробовать ее самостоятельно приготовить и съесть.

Также гостей ждут экскурсии по музею истории пиратства «Золотая лань», игры и конкурсы.

Вход на фестиваль - свободный.

Музей-корабль истории пиратства «Золотая лань» своими руками построил шебекинец Валерий Кику в честь галеона мореплавателя Фрэнсиса Дрейка. На своем корабле Дрейк обогнул земной шар и открыл новые земли – Южную и Северную Америки.