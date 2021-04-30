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Общество30 апреля 2021 14:01

В Белгороде на майских праздниках почти все парковки станут бесплатными

Плату начнут брать лишь с 11 мая
Алексей СЕРГУНИН
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Исключением станет лишь парковка у железнодорожного вокзала.

Исключением станет лишь парковка у железнодорожного вокзала.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, «с 1 по 10 мая почти все городские парковки будут бесплатными. Исключением станет лишь парковка у железнодорожного вокзала».

К обычному режиму оплаты Белгородское парковочное пространство вернется 11 мая.

Платный режим действует с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, кроме выходных. Оплата – 30 рублей в час. Время бесплатного использования парковочных мест платных парковок – 30 минут в сутки.