В Белгороде на майских праздниках почти все парковки станут бесплатными

Исключением станет лишь парковка у железнодорожного вокзала. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, «с 1 по 10 мая почти все городские парковки будут бесплатными. Исключением станет лишь парковка у железнодорожного вокзала».

К обычному режиму оплаты Белгородское парковочное пространство вернется 11 мая.

Платный режим действует с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, кроме выходных. Оплата – 30 рублей в час. Время бесплатного использования парковочных мест платных парковок – 30 минут в сутки.