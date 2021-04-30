В Белгороде забывчивый отец попал на 15 суток в изолятор

Мужчина игнорировал требования судебных приставов об оплате задолженности. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В списке злостных неплательщиков Белгорода пополнение. 35-летний местный житель напрочь забыл про своих сыновей, в результате чего задолженность по выплате алиментов достигла отметки более чем в 460 тысяч рублей.

Мужчина игнорировал требования судебных приставов об оплате задолженности, всеми возможными способами избегал встреч, двери сотрудникам службы не открывал.

Но разыскать его не составило труда. Не ожидая гостей, должник вышел из дома на улицу, чтобы выбросить мусор. Судебный пристав вместе с сотрудниками по обеспечению установленного порядка деятельности судов принудительно доставили мужчину в отделение.

Тот в свою очередь решил избежать ответственности и представился чужим именем и дополнил, что он является несовершеннолетним гражданином.

Для установления личности должника по алиментам у мужчины были сняты отпечатки пальцев.

Суд признал гражданина виновным и назначил административное наказание в виде 15 суток ареста.

Как пояснили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, если забывчивый отец не извлечет урок из административного наказания и не начнет выплачивать алименты на содержание сыновей, то он будет привлечен к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В этом случае ему грозит лишение свободы до одного года.