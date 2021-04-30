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Экономика30 апреля 2021 13:00

«Открытие» - лауреат премии в области маркетинга и рекламы

Накануне состоялось вручение наград Effie Awards Russia 2021
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Проект банка по поддержке предпринимателей признан одним из лучших.

Проект банка по поддержке предпринимателей признан одним из лучших.

Напомним, международная премия Effie Awards Russia вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - обладатель «бронзы» в номинации «Кампании с краткосрочным эффектом». Жюри оценило социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса, запущенный банком совместно с «Национальной Медиа Группой» в 2020 году.

Ключевой его особенностью стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Важно, что участие в проекте было бесплатным для клиентов любых банков, а не только «Открытие».

Эфирное время предоставлял и оплачивал «Открытие». Партнером проекта был выбран холдинг «Национальная Медиа Группа», который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк «Открытие» смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.