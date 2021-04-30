94-летняя жительница Белгорода отдала аферистам 400 тысяч рублей

По указанию мошенника пенсионерка сложила в пакет вещи для внука и деньги, после чего передала их подъехавшему водителю такси. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в столице региона зафиксирован новый факт мошенничества, совершенного под предлогом оказания помощи попавшему в беду родственнику. От действий злоумышленников пострадала 94-летняя женщина.

По предварительным данным, утром 28 апреля пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук за рулем автомобиля сбил девушку.

Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал для урегулирования проблем с законом передать ему один миллион рублей. Женщина ответила, что у нее на руках только 400 тысяч.

По указанию мошенника пенсионерка сложила в пакет вещи для внука и деньги, после чего передала их подъехавшему водителю такси.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 159 уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) аферисту грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Правоохранители призывают граждан не передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представились. Если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду и ему требуются деньги, свяжитесь с ним сами и убедитесь, действительно ли он нуждается в вашей помощи.