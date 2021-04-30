Белгородский «Салют» впервые в 2021-м году проиграл на своем поле

За девять туров до финиша чемпионата «Салют» занимает второе место. Фото fcsalyut.ru.

В рамках 21-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» уступил дома липецкому «Металлургу» (0:1). Единственный гол на 60-й минуте провел хавбек гостей Владлен Бабаев.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров, Басов, Есин, Штыпула, Бурыкин (Худобко, 64), Ивантеев (Марков, 73), Манаев, Грибанов, Дегтев.

Это первое домашнее поражение белгородцев в этом календарном году.

За девять туров до финиша чемпионата «Салют» занимает второе место. В активе наших футболистов 42 очка. У липецкого «Металлурга» стало 45 баллов.

В ТОП-5 также входят «Сатурн», «Рязань» и «Саратов», у них 41, 41 и 38 очков соответственно.

Следующий матч белгородцы проведут 3 мая на выезде с ФК «Красный». Смоленский клуб занимает девятое промежуточное место с 30-ю очками.