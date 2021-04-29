На Белгородчину придет настоящая весна

В Белгороде днем – от плюс 16-ти до плюс 18-ти градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

Ветер южный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти.

Температура воздуха ночью – от трех до восьми градусов тепла, днем от плюс 15-ти до плюс 20-ти градусов.

В Белгороде ночью – от пяти до семи градусов выше ноля, днем – от плюс 16-ти до плюс 18-ти градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности.

Во время сухой и ветреной погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Родители, объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.