В Белгородской области высадили еще один «Сад памяти»

Сад заложили в память о медицинских работниках района, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Свыше 100 саженцев рябины, клена, туи, можжевельника, ели, сирени и спиреи высадили на территории Красногвардейской центральной районной больницы», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сад заложили в память о медицинских работниках района, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, первым в регионе к эстафете международной патриотической акции присоединилось село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Тогда на территории в один гектар высадили клены, липу и рябину.