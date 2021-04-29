Белгородский боксер выиграл международный турнир в Белграде

Никита Воронов (слева) и старший тренер спортивной сборной команды Белгородской области по боксу Николай Булгаков. Фото ЦСП Белгородской области.

В столице Сербии финишировал международный турнир по боксу «Belgrade Winner-2021».

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Белгородской области Никита Воронов завоевал золотую медаль в весовой категории 75 кг.

Одержав эту победу, наш земляк выполнил требования для присвоения звания «мастер спорта России международного класса». Кроме того, его наградили кубком «За лучший бой турнира», признав таким финал с соперником из Шотландии.

Отметим, что спортсмен тренируется под руководством Александра Патраханова.

Впереди у Никиты тренировочное мероприятие в составе сборной России в Подмосковье.