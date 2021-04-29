Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

За минувшие сутки в регионе 74 пациента заболели коронавирусом, а выздоровели – 66. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения и житель Иркутской области 1956 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 74 пациента заболели, а выздоровели – 66.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36697 человек, выздоровел – 32701, умерли – 629.