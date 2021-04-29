В Белгороде сотрудники Росгвардии поучаствовали в патриотической акции

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Накануне Дня Победы сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие во Всероссийской героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка». В мероприятии, которое прошло в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», приняли участие ветераны, члены региональной общественной организации «Дети войны», сотрудники ведомства и других правоохранительных структур региона, члены патриотических кружков и волонтерских организаций.

Участники акции выстроились в шеренги, изобразив один из главных символов предстоящего праздника - Георгиевскую ленту. Гостям мероприятия раздали ленточки и напомнили о правилах их ношения.

- Эта акция посвящена памяти подвигов участников Великой Отечественной войны. Георгиевская ленточка – это символ Победы, который хранится у самого сердца, с достоинством и должным уважением, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.