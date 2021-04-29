Житель Белгородчины заплатил долг в 90 тысяч рублей, чтобы выехать за границу

УФССП по Белгородской области рекомендует заранее узнавать об имеющейся задолженности и существующих ограничениях. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Лишь запрет на выезд за границу повлиял на настроение жителя Губкина. 36-летний мужчина долгое время не оплачивал коммунальные платежи, в результате чего суммарная задолженность достигла 90 тысяч рублей.

В результате судебному приставу районного отделения УФССП России по Белгородской области пришлось запретить должнику выезжать за пределы РФ.

Подобное ограничение сразу же повлияло на настроение мужчины, и он оперативно избавился от статуса «невыездного», полностью рассчитавшись по долгам.

Чтобы избежать проблем при пересечении границы России на предстоящих майских праздниках УФССП по Белгородской области рекомендует заранее узнавать об имеющейся задолженности и существующих ограничениях.

Проверить себя и своих близких на наличие задолженности, а также оплатить ее, можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разделе «Судебная задолженность», на официальном сайте Управления при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств», либо установив на телефон бесплатное приложения «ФССП».