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Общество29 апреля 2021 9:00

На двух улицах Белгорода перекроют движение автомобилей

Уже нельзя проехать на участке дороги по ул. Апанасенко от ул. Лермонтова до пер. Апанасенко
Алексей СЕРГУНИН
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Администрация города предлагает альтернативные варианты проезда.

Администрация города предлагает альтернативные варианты проезда.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, из-за подключения здания детского сада к сетям коммуникаций до 10 мая временно прекращено движение автомобилей на участке дороги по ул. Апанасенко от ул. Лермонтова до пер. Апанасенко.

С 9:00 6 мая до 21:00 8 мая будет перекрыто движение на участке автодороги по ул. Лермонтова на пересечении с ул. Апанасенко.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и предлагает автомобилистам объезжать перекрытые участки в первом случае по маршруту «ул. Комсомольская – ул. Плеханова – ул. Лермонтова» и во втором – по маршрутам «ул. Пирогова – пер. Апанасенко – ул. Апанасенко» и «ул. Апанасенко – ул. Комсомольская – ул. Плеханова».