Где в Белгороде отключат горячую воду: список всех домов

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Алексей ФОКИН

С 11 по 24 мая включительно будет прекращена подача горячей воды в домах Белгорода, подключенных от котельной «Западная».

Также с 11 по 24 мая включительно горячая вода будет отключена по ул. Щорса, 49 (подъезды 2–8), ул. Губкина, 15г, 15д, 15в, ул. Ватутина, 22Б и у потребителей котельной «Сокол».

С 18 по 31 мая включительно будет прекращена подача горячей воды в дома контура котельной «СМР-1».

Список домов, попадающих под отключение, и график вывода в ремонт котельных и тепловых сетей можно посмотреть на сайте филиала ПАО «Квадра» по этой ссылке.

В период ремонта теплосетей необходимо соблюдать осторожность: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Кроме того, во время гидроиспытаний нельзя располагать автотранспорт на люках тепловых камер и рядом с ними.

Все выполняемые ремонты и модернизация способствуют надежному энергоснабжению потребителей в зимний период. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.