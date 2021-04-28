29 апреля в Белгородской области потеплеет

В Белгороде днем – от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 апреля на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от 12-ти до 17-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от ноля до двух градусов тепла, днем – от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности: не жгите траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.