На Белгородчине стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»

Каждый реализованный за пожертвование и приобретенный значок «Красная гвоздика» - это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны. Фото пресс-службы фонда «Память поколений».

В Белгородской области стартовала всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика», которая продлится до 22 июня.

Знакомый миллионам россиян бумажный и металлический значок будет продаваться в сетевых магазинах, в интернете, а также его будут раздавать волонтеры. Акция охватит 75 регионов нашей страны.

Вырученные от распространения значков средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ.

Только в Белгородской области за все время своего существования фонд «Память поколений» помог 125-ти ветеранам на сумму более 52 миллионов рублей.

Организаторы акции призывают не только сохранять память, но и действовать. Каждый реализованный за пожертвование и приобретенный значок «Красная гвоздика» - это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны.