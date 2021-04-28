Летом в Белгороде начнет работу приют для бездомных животных

Создание приюта для бездомных животных стало возможно благодаря диалогу городской власти с жителями и некоммерческими организациями. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил о том, что ближайшим летом в областном центре начнет работу приют для бездомных животных.

«Много лет это было большой мечтой наших зоозащитников, - отметил глава города. - Нам удалось найти способ воплотить ее в жизнь. Строительство приюта уже началось. Мы специально выбрали для него место в удалении от жилых домов, чтобы не мешать жителям. Мы не тратим бюджетные деньги, нашлись спонсоры».

Приют будет рассчитан на 350 мест.

Создание приюта для бездомных животных стало возможно благодаря диалогу городской власти с жителями и некоммерческими организациями (НКО).

На сегодняшний день в Белгороде зарегистрированы 822 НКО. 34 белгородских проекта стали победителями конкурса президентских грантов и получили 58 миллионов рублей. Еще 52 миллиона на реализацию социально-значимых проектов городские НКО получили по итогам областного конкурса грантов.