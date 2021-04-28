«Открытие» добавил в мобильный банк новые возможности

Представители бизнес-сообщества могут мгновенно переводить средства физическим лицам в другие банки.

Теперь клиенты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» из сегмента МСБ могут мгновенно переводить в мобильном банке средства со своих бизнес-карт физическим лицам в другие банки - достаточно знать номер карты получателя. Деньги также можно перевести с помощью интернет-банка «Бизнес-портал». Дополнительно подключать услугу не нужно, а статус перевода удобно отслеживать в ленте операций.

Новый инструмент появился в Справочнике контрагентов. Теперь по каждому контрагенту доступна лента операций, отражающая взаиморасчеты. Это существенно упрощает сверку операций и позволяет быстро найти необходимый платеж.

Кроме того, была усовершенствована функция распознавания платежей через систему QR-кодов. Эта опция стала доступна в мобильном банке для предпринимателей в декабре 2020 года.

Для зарплатных клиентов появилась возможность повтора предыдущих зарплатных реестров и их оплаты. Это значительно экономит время и позволит произвести выплаты в несколько кликов.