500-летний дуб из Белгородской области претендует на звание «Российское дерево года»

Высота дерева – 35 метров, обхват ствола – 5,5 метров, размах кроны – 25 метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Панский дуб из села Яблочково Шебекинского района вошел в число претендентов от Белгородской области в конкурсе «Российское дерево года». Его номер в списке – 34.

Это самое старое дерево в нашем регионе. По подсчетам ученых-лесоводов, ему сейчас более 500 лет. Высота дерева – 35 метров, обхват ствола – 5,5 метров, размах кроны – 25 метров. Дуб включен не только в областной список памятников природы, но и в российский.

Проголосовать за шебекинского исполина можно на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Напомним, «Российское дерево года» – национальный отборочный этап ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится уже 10 лет во всех европейских странах и становится все популярнее.

Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров.