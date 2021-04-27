Белгородские гандболисты дважды обыграли омичей

Фото пресс-службы БГТУ им. В.Г. Шухова.

В очередном туре чемпионата России по гандболу в высшей лиге у мужчин белгородский «Технолог-Спартак» дважды переиграл на своей площадке омский «Скиф».

Исход первой встречи был решен уже к перерыву – хозяева вели с перевесом в шесть очков (13:7). Итог матча – 32:22.

Самыми результативными в нашей команде стали Игорь Неклюдов, Иван Цуканов, Виталий Стрельников, Никита Дугушин и Дмитрий Симонов. Игорь набрал восемь очков, все остальные – по четыре.

На следующий день белгородцы опять же выиграли первый тайм (14:11), сбавив обороты во втором. И снова победа – 30:28.

Наибольший вклад в победу «Технолог-Спартак» внесли Симонов и Стрельников, набравшие по пять очков.

А по сумме двух игр больше всего очков у белгородцев в активе Неклюдова – 12.

После 20-ти проведенных матчей белгородцы сохраняют единоличное лидерство. В их активе 36 очков. Отрыв от идущего вторым «Скифа» составляет 13 очков. Правда, белгородцы провели на две игры меньше.

В следующем туре «Технолог-Спартак» вновь сыграет дома с ростовским «ДГТУ-Лидер». Игры пройдут 29 - 30 апреля.