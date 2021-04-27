Первый в России мобильный пункт вакцинации от коронавируса на базе монастыря открылся в Белгородской области

В Белгородской области прорабатывается вопрос открытия пунктов вакцинации в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Белгородцы могут записаться на прививку и провакцинироваться на территории Марфо-Мариинского монастыря, где по воскресным дням разворачивается мобильный пункт вакцинации от коронавируса.
«Когда мы приходим к врачам, они выписывают нам рецепт от наших болезней, то почему мы не доверяем, когда они призывают нас прививаться?» - обратился к верующим митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Тем временем в Белгородской области прорабатывается вопрос открытия пунктов вакцинации в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
В регионе работает 74 прививочных площадки, при этом функционирует 71 мобильная бригада.