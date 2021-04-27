В Белгородской области участники ВОВ получат к 9 мая по 25 тысяч рублей

На Белгородчине проживают 419 участников ВОВ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков дал указание выплатить к 9 мая по 25 тысяч рублей всем проживающим на территории региона участникам Великой Отечественной войны.

Все их осталось в живых 419 человек.

В департаменте социальной защиты населения и труда Белгородской области отметили, что региональная выплата участникам ВОВ назначается впервые.

Напомним, что накануне в ходе еженедельного оперативного совещания Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов сформировать план поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны.