В Белгородской области женщина незаконно получила выплату в 675 тысяч рублей

Обман произошел в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ совместно с подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Грайворонскому городскому округу обнаружили, что местная женщина получила незаконную выплату на строительство жилого дома.

Обман произошел в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

По предварительным данным, в апреле 2016 года она через местную администрацию предоставила в департамент Агропромышленного комплекса Белгородской области справку и трудовой договор с подложными сведениями о своем трудоустройстве.

Фактически на момент подачи документов женщина уже уволилась из указанной ею организации. В результате она незаконно получила 675 тысяч рублей.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.