Белгородский боксер одержал победу нокаутом на старте чемпионата России

В Серпухове собрались 219 сильнейших боксеров из 53 регионов страны. Фото rusboxing.ru.

Боксер из Белгородской области с победы стартовал на молодежном чемпионате России, который в эти дни проходит в Серпухове.

В 1/16 финала чемпионата Вадим Щеблыкин (до 91 кг) во втором раунде отправил в нокаут Егора Сотникова из Москвы.

В четверг, 29 апреля, в 1/8 финала Щеблыкин встретится с Сергеем Слободяном из Хакасии.

Всего в Серпухове собрались 219 сильнейших боксеров из 53 регионов страны.

Как сообщили «КП» в пресс-службе Федерации бокса России, призовой фонд турнира составит 17,5 миллионов рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Отметим, что по итогам чемпионата будут определены кандидаты на участие в первенстве Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет, которое пройдет в июне этого года в Италии.