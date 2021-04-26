Ночью 27 апреля в Белгородской области ударят морозы

Днем местами порывы до 15-ти – 17-ти метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем в виде дождя.

Ветер западный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем местами порывы до 15-ти – 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем – от семи до 12-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от минус одного до плюс одного градуса, днем – от восьми до десяти градусов тепла.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время осадков. Строго соблюдайте правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.