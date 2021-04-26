Энергетики модернизируют 60 км ветхих сетей в Белгородской области

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021 году «Россети Центр Белгородэнерго» планирует реконструировать порядка 60 км ветхих и отслуживших свой срок сетей в 23 населенных пунктах области. На эти цели будет направлено 170 млн рублей инвестиционных средств. Максимальный объем работ будет выполнен в Прохоровском, Белгородском, Ровеньском районах.

Так, в селе Журавка Прохоровского района запланирована реконструкция восьми км линии 0,4 кВ с установкой дополнительной трансформаторной подстанции и строительством отпайки протяженностью 0,5 км. Специалисты заменят опоры, обновят ввода в дома потребителей, смонтируют самонесущий изолированный провод (СИП).

В Ровеньском районе сети будут модернизированы в селах Клименково и Свистовка. Здесь энергетики реконструируют пять км линий. Работы в Свистовке по ул. Луговая уже начались и в апреле будут завершены. Еще одна линия запланирована на 4-й квартал этого года.

На территории Белгородского района реконструкция запланирована в селе Грязное и поселке Майский. В последнем - порядка трех километров ЛЭП будет переведено в СИП, часть высоковольтной линии 10 кВ энергетики вынесут за пределы детского сада.

- Комплексная модернизация сетей в населенных пунктах проводится ежегодно и, как правило, касается тех участков сети, где нами фиксируются жалобы на качество напряжения, - поясняет заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В рамках технического перевооружения и реконструкции мы оптимизируем существующие схемы электроснабжения и одновременно устраняем все недостатки в работе сетевого комплекса: ликвидируем нарушения охранных зон, где требуется, выносим линии за пределы детских учреждений, устанавливаем дополнительные подстанции. В обязательном порядке меняем опоры и монтируем современный провод СИП.