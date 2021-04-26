Под Белгородом мужчина незаконно спилил и похитил семь деревьев

По предварительным данным, мужчина спилил бензопилой семь деревьев различных пород - дуб, ясень, клен и ильм, после чего вывез их на своем тракторе. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Заместитель директора чернянского лесничества сообщила в районный отдел полиции о незаконной рубке деревьев в районе села Волково.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя.

По предварительным данным, мужчина спилил бензопилой семь деревьев различных пород - дуб, ясень, клен и ильм, после чего вывез их на своем тракторе.

По его словам, лесные насаждения он планировал использовать в хозяйстве для постройки ограждения. Сумма ущерба, причиненного лесничеству, составила 95 675 рублей.

Теперь браконьеру в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере) грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.