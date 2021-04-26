В Белгородской области арестовали почти 1500 пачек сигарет

Мировой судья признал владельца магазина виновным и постановил конфисковать всю табачную продукцию. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Старооскольского района УФССП России по Белгородской области изъяли из продажи 1495 пачек сигарет.

Началось с того, что региональный Роспотребнадзор выяснил, что в местном магазине г.Старый Оскол продавали табачную продукцию без федеральных специальных и акцизных марок РФ.

В соответствии с ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) мировой судья признал владельца магазина виновным и постановил конфисковать всю табачную продукцию.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, все 1495 пачек сигарет были переданы в МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях для последующего уничтожения.