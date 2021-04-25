Белгородский «Салют» второй раз в сезоне победил с разницей в пять и более мячей

За десять туров до финиша чемпионата «Салют» по-прежнему занимает первое место. Фото fcsalyut.ru.

В рамках 20-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» переиграл в Видном местный «Металлург» (5:0).

Дублем отметился Никита Марков (85-я, 90+), по разу отличились Евгений Морев (32-я), Денис Дегтев (48-я) и Евгений Худобко (58-я).

Это уже вторая победа белгородцев в этом розыгрыше с перевесом в пять и более мячей. 27 сентября прошлого года на своем поле нашим парни разгромили дубль «Химок» (6:0).

За десять туров до финиша чемпионата «Салют» по-прежнему занимает первое место. В активе наших футболистов 42 очка. Столько же у липецкого «Металлурга».

В ТОП-5 также входят «Сатурн», «Рязань» и «Строгино», у них 38, 38 и 35 очков соответственно.

Следующий матч белгородцы проведут 29 апреля на своем поле с липецким «Металлургом».